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У Росії заявили, що наступні переговори можливі вже незабаром — якщо Україна не завдаватиме ударів по аеродромах

Україна та РФ провели переговори у Стамбулі. Фото: Getty ImagesУкраїна та РФ під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Фото: Getty Images

Перший заступник голови комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що третій раунд переговорів із Україною можливий до кінця червня, але за умови, що Київ утримається від нових атак по російських аеродромах.

Про це він сказав в інтерв’ю російським журналістам.

За його словами, новий раунд переговорів відбудеться, якщо «не повторяться події останніх двох днів» — серед них Олексій Чепа згадав обвали мостів у Брянській і Курській областях, які він назвав «терактами», та «спробу атаки на аеродроми стратегічної авіації».

— Я вважаю, він не змусить себе чекати і пройде вже до кінця червня. Але за умови, звісно, що більше не повторяться події двох останніх днів — я маю на увазі, звісно, терористичні акти в Брянській і Курській областях і спробу атакувати аеропорти стратегічної авіації. Ну і, звісно, подивимося, як дотримуватимуться припинення вогню на окремих ділянках фронту — гадаю, від цього значною мірою залежатиме не тільки час третього раунду, а й його зміст, — сказав Олексій Чепа.

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Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

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