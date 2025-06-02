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Зеленський: Операція «Павутина» має підштовхнути Росію до дипломатії

Володимир Зеленський на саміті країн «Бухарестської дев’ятки». Скриншот з відеоВолодимир Зеленський на саміті країн «Бухарестської дев’ятки». Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

Про це він сказав під час виступу на саміті країн «Бухарестської дев’ятки» та нордичних держав у Вільнюсі.

За словами глави держави, ця операція стала свідченням ефективної тактики України та її здатності завдавати болючих ударів по ворогу.

«Коли Росія зазнає втрат у цій війні, усім стає очевидно: саме Україна тримає оборону не лише за себе, а й за всю Європу», — наголосив Володимир Зеленський.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

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