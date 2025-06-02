  • понеділок

    2 червня, 2025

  • 24°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 24° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спецоперація «Павутина»: супутникові знімки показали знищену російську авіацію на аеродромі «Белая»

Супутниковий знімок авіабази «Белая», фото: Х / Chris BiggersСупутниковий знімок авіабази «Белая», фото: Х / Chris Biggers

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Фотографії зроблені американською аерокосмічною компанією Umbra Space та оприлюднені в мережі Х консультантом із геопросторової розвідки під ніком Chris Biggers.

На першому знімку видно три знищені стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, ще один — пошкоджений. Також зафіксовано знищення одного бомбардувальника Ту-22М3.

Супутниковий знімок авіабази «Белая», фото: Х / Chris BiggersСупутниковий знімок авіабази «Белая», фото: Х / Chris Biggers

Другий знімок демонструє іще один імовірно знищений та два знищені Ту-22М3.

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Миколаївщині: зруйновані будинки та автомобілі, двоє людей поранені
Через обстріл Херсонщини загинули троє людей, ще 19 поранені, серед них — діти
Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим перед переговорами у Стамбулі
Реклама

Читайте також:

новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко
новини

Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після публікації «МикВісті» мешканцям будинку у Варварівці відновили подачу світла, якого не було більше 4 діб

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва планує витратити ₴20 млн на відновлення житлового будинку у Лісках, що постраждав внаслідок обстрілу

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим перед переговорами у Стамбулі
Через обстріл Херсонщини загинули троє людей, ще 19 поранені, серед них — діти
Доба на Миколаївщині: зруйновані будинки та автомобілі, двоє людей поранені

Доба на Миколаївщині: зруйновані будинки та автомобілі, двоє людей поранені

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної авіації на аеродромах РФ у $7 млрд

РФ атакувала автівку поблизу Херсона: поранені діти