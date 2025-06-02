Спецоперація «Павутина»: супутникові знімки показали знищену російську авіацію на аеродромі «Белая»

Супутниковий знімок авіабази «Белая», фото: Х / Chris Biggers

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Фотографії зроблені американською аерокосмічною компанією Umbra Space та оприлюднені в мережі Х консультантом із геопросторової розвідки під ніком Chris Biggers.

На першому знімку видно три знищені стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, ще один — пошкоджений. Також зафіксовано знищення одного бомбардувальника Ту-22М3.

Супутниковий знімок авіабази «Белая», фото: Х / Chris Biggers

Другий знімок демонструє іще один імовірно знищений та два знищені Ту-22М3.

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.