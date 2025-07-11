Трамп заявив, що розчарований Росією і анонсував важливу заяву щодо неї у понеділок

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Росії, й пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї вже в понеділок.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу NBC News.

«Я розчарований Росією, але подивимось, що станеться протягом наступних кількох тижнів. Думаю, у понеділок зроблю важливу заяву щодо неї», — сказав Дональд Трамп.

Окрім цього, він повідомив про нову домовленість між США, НАТО та Україною щодо постачання американської зброї. За його словами, відповідну угоду було досягнуто під час саміту НАТО минулого місяця.

«Ми передаємо зброю НАТО, і НАТО повністю — на 100% — оплачує це постачання. Тобто ми надаємо озброєння Альянсу, а вже НАТО передає його Україні й оплачує вартість», — пояснив Дональд Трамп.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв журналістам, що Володимир Путін не має наміру припиняти війну.