Трамп заявив, що розчарований Росією і анонсував важливу заяву щодо неї у понеділок
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- Даріна Мельничук
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14:15, 11 липня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Росії, й пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї вже в понеділок.
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу NBC News.
«Я розчарований Росією, але подивимось, що станеться протягом наступних кількох тижнів. Думаю, у понеділок зроблю важливу заяву щодо неї», — сказав Дональд Трамп.
Окрім цього, він повідомив про нову домовленість між США, НАТО та Україною щодо постачання американської зброї. За його словами, відповідну угоду було досягнуто під час саміту НАТО минулого місяця.
«Ми передаємо зброю НАТО, і НАТО повністю — на 100% — оплачує це постачання. Тобто ми надаємо озброєння Альянсу, а вже НАТО передає його Україні й оплачує вартість», — пояснив Дональд Трамп.
Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв журналістам, що Володимир Путін не має наміру припиняти війну.
Нагадаємо, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала близько години. За словами помічника глави РФ Юрія Ушакова, Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення війни проти України. На що Володимир Путін нібито сказав йому, що Росія «добиватиметься поставленої мети й не відступить від неї». Водночас Путін у розмові з Трампом відзначив готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною.
Також нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди.
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