Трамп заявив, що Путін не збирається зупиняти війну і назвав це «війною Байдена»

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: bukvy.org

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив журналістам, що Володимир Путін не має наміру припиняти війну.

Про це він сказав у коментарі представникам ЗМІ, пише «Українська правда».

За словами Дональда Трампа, після розмови з главою Росії він залишився «дуже розчарованим» і не вірить, що Володимир Путін зупинить вторгнення. Політик також повторив свою тезу, що війни не було б, якби він залишався президентом.

— Я дуже розчарований розмовою. Я не думаю, що він збирається зупинитися. І це прикро. Це все Байден, це його війна, — сказав американський президент.

Нагадаємо, що розмова тривала близько години. За словами помічника глави РФ Юрія Ушакова, Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення війни проти України. На що Володимир Путін нібито сказав йому, що Росія «добиватиметься поставленої мети й не відступить від неї». Водночас Путін у розмові з Трампом відзначив готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною.

Також нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди.