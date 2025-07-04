  • пʼятниця

    4 липня, 2025

  • 32.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 32.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп заявив, що Путін не збирається зупиняти війну і назвав це «війною Байдена»

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: bukvy.orgДональд Трамп і Володимир Путін. Фото: bukvy.org

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив журналістам, що Володимир Путін не має наміру припиняти війну.

Про це він сказав у коментарі представникам ЗМІ, пише «Українська правда».

За словами Дональда Трампа, після розмови з главою Росії він залишився «дуже розчарованим» і не вірить, що Володимир Путін зупинить вторгнення. Політик також повторив свою тезу, що війни не було б, якби він залишався президентом.

— Я дуже розчарований розмовою. Я не думаю, що він збирається зупинитися. І це прикро. Це все Байден, це його війна, — сказав американський президент.

Нагадаємо, що розмова тривала близько години. За словами помічника глави РФ Юрія Ушакова, Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення війни проти України. На що Володимир Путін нібито сказав йому, що Росія «добиватиметься поставленої мети й не відступить від неї». Водночас Путін у розмові з Трампом відзначив готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною.

Також нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині за добу обстріляли 41 населений пункт: є загиблий і поранені
У Києві після обстрілу зафіксували сильне забруднення повітря: людям радять не виходити на вулицю
До України повернулися полонені: серед них оборонці Херсонщини та цивільні
Реклама

Читайте також:

новини

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мистецтво, музика й кіно: культурний тиждень у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

«Нормальний бізнес таким шляхом не піде», — головний архітектор Миколаєва розкритикував будівництво заправки OKKO у дубах

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині склали вже 114 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в природних зонах

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

До України повернулися полонені: серед них оборонці Херсонщини та цивільні
У Києві після обстрілу зафіксували сильне забруднення повітря: людям радять не виходити на вулицю
На Херсонщині за добу обстріляли 41 населений пункт: є загиблий і поранені

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Херсонська викладачка, яка причетна до вивезення дітей з інтернату на Миколаївщині, очолила університет у Ростові

3 години тому

Від наших з вами дій залежить, чи буде хліб: ДСНС про пожежу пшениці на полях Миколаївщини

Головне сьогодні