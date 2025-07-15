Трампа заявив, що попри розчарування, з Путіним «ще не все скінчено»

Президент США Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування щодо президента Росії Володимира Путіна, але зауважив, що остаточних висновків про нього ще не робить.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пише «Європейська правда».

За словами Трампа, він щонайменше чотири рази вважав, що досягнення домовленості з Росією було можливим.

На запитання журналіста BBC, чи справді для нього все завершено у відносинах із Путіним, Трамп відповів: «Я в ньому розчарований, але це ще не кінець. Хоча, так, я розчарований».

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У відповідь на питання, яким чином він планує змусити президента РФ припинити воєнні дії, Трамп зазначив: «Ми ведемо роботу в цьому напрямі».

Водночас він продемонстрував сумнів щодо ефективності майбутніх переговорів із Путіним.

«Ми проведемо чудову розмову. Я скажу: «Це добре, я відчуваю, що ми близькі до вирішення», а тоді він візьме і завдасть удару по будівлі в Києві», — додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Росії, й пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї вже в понеділок.

Потім у понеділок Дональд Трамп повідомив про намір надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, підкресливши, що ці системи критично необхідні для захисту від російських обстрілів.