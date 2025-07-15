  • вівторок

    15 липня, 2025

  • 33.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 33.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трампа заявив, що попри розчарування, з Путіним «ще не все скінчено»

Президент США Дональд Трамп, фото: Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування щодо президента Росії Володимира Путіна, але зауважив, що остаточних висновків про нього ще не робить.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пише «Європейська правда».

За словами Трампа, він щонайменше чотири рази вважав, що досягнення домовленості з Росією було можливим.

На запитання журналіста BBC, чи справді для нього все завершено у відносинах із Путіним, Трамп відповів: «Я в ньому розчарований, але це ще не кінець. Хоча, так, я розчарований».

Реклама

У відповідь на питання, яким чином він планує змусити президента РФ припинити воєнні дії, Трамп зазначив: «Ми ведемо роботу в цьому напрямі».

Водночас він продемонстрував сумнів щодо ефективності майбутніх переговорів із Путіним.

«Ми проведемо чудову розмову. Я скажу: «Це добре, я відчуваю, що ми близькі до вирішення», а тоді він візьме і завдасть удару по будівлі в Києві», — додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Росії, й пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї вже в понеділок.

Потім у понеділок Дональд Трамп повідомив про намір надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, підкресливши, що ці системи критично необхідні для захисту від російських обстрілів.

Останні новини про: Війна в Україні

Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
Вночі на Миколаївщині збили 21 «Шахед»
У США відкладають санкції проти Росії: Сенат очікує дій Трампа
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині гектар сільгоспземлі коштує понад ₴41 тисячу — одна з найдешевших цін в Україні

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич відповів як бореться з корупцією: не просто змінювати людей, а викоренити системно

Аліса Мелік-Адамян
новини

Розробка генерального плану Миколаєва коштуватиме ₴30 млн: мер відповів, коли почнуться ці роботи

Юлія Бойченко
новини

П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Аліна Квітко
новини

У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

У США відкладають санкції проти Росії: Сенат очікує дій Трампа
Вночі на Миколаївщині збили 21 «Шахед»
Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

В Інгульському районі Миколаєва планують знести ще дві зупинки

На Миколаївщині виявили ймовірну переплату на тендері з будівництва укриття — понад ₴6 млн

4 години тому

У Миколаєві відновлюють подачу води після аварії: дитсадочки знову працюватимуть

Головне сьогодні