10 або 12 днів, немає сенсу чекати, — Трамп заявив про новий дедлайн для Росії

Дональд Трамп. Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявив про зміну термінів, які він надав президенту РФ Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди щодо війни проти України. Раніше йшлося про 50 днів, однак тепер, за словами Трампа, лишається не більше 10–12.

Про це Трамп заявив перед зустріччю з британським прем’єром Кіром Стармером.

— Ми проводили перемовини багато разів…однак президент Путін виходить і запускає ракети по деяких містах, наприклад, по Києву, вбиваючи багато людей…я дуже розчарований президентом Путіним, — заявив Дональд Трамп.

Після цього, Білий дім розмістив, ще одну заяву американського президента, в ній він скоротив дедлайн до 10-12 днів.

— Я збираюся встановити новий термін приблизно на десять чи дванадцять днів, починаючи від сьогодні. Немає сенсу чекати. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу, — сказав Дональд Трамп.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.