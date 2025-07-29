Трамп дав Путіну 10 днів на перемир'я з Україною
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- Аліса Мелік-Адамян
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22:00, 29 липня, 2025
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Президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському лідеру Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами.
Дональду Трампу нагадали його слова про те, що він обіцяв змінити терміни щодо того, коли Росія має почати перемир'я з Україною. Зокрема про те, що президент США говорив про скорочення дедлайну на 10-12 днів.
— 10 днів від сьогодні, — заявив Дональд Трамп.
Далі він сказав, що США введуть мита та інші заходи. Однак він не впевнений, що це вплине на Росію, адже очевидно, вона хоче продовжувати війну.
— Але ми введемо мита та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо, — сказав Трамп.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.
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