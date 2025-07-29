Трамп дав Путіну 10 днів на перемир'я з Україною

Дональд Трамп дав Росії 10 днів на припинення вогню. Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському лідеру Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Дональду Трампу нагадали його слова про те, що він обіцяв змінити терміни щодо того, коли Росія має почати перемир'я з Україною. Зокрема про те, що президент США говорив про скорочення дедлайну на 10-12 днів.

— 10 днів від сьогодні, — заявив Дональд Трамп.

Далі він сказав, що США введуть мита та інші заходи. Однак він не впевнений, що це вплине на Росію, адже очевидно, вона хоче продовжувати війну.

— Але ми введемо мита та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо, — сказав Трамп.