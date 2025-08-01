Трамп анонсував візит спецпосланця Віткоффа до Росії

Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі 31 липня.

Під час виступу в Вашингтоні президент США підтвердив, що його спецпосланець вирушить із дипломатичною місією до Москви одразу після завершення свого візиту до Ізраїлю.

— Так, їде до Ізраїлю. А потім він їде до Росії, вірте чи ні, — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському лідеру Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.

Слід зазначити, що Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Водночас у Кремлі заявили, що ознайомилися із заявою президента США Дональда Трампа щодо скорочення термінів для врегулювання війни в Україні з 50 до 10-12 днів. Російська сторона також наголосила, що й надалі має намір захищати власні інтереси в межах переговорного процесу.