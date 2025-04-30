Путін відмовився від пропозиції Віткоффа щодо перемир’я на лінії фронту, — Bloomberg

Спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін наполягає, що окупація чотирьох регіонів України має бути частиною мирної угоди.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела в Москві.

Спецпосланець США Стів Віткофф намагався переконати Путіна погодитися на припинення вогню, яке б зупинило бойові дії на нинішній лінії фронту. Але російський лідер залишився при своїй позиції щодо територій.

Європейські чиновники також не бачать ознак, що Володимир Путін готовий змінити свої вимоги. Джерела в Москві вважають, що переговори зайшли в глухий кут, і для прогресу потрібен прямий контакт між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

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Офіційно російські посадовці не коментують ситуацію, а США заявляють, що продовжують працювати над досягненням миру.

Нагадаємо, що речник президента Росії Дмитро Пєсков фактично відмовився від ідеї встановлення 30-денного перемир’я, яку запропонувала Україна.

Також представник Кремля поскаржився, що Україна нібито не відреагувала на ініціативу Росії щодо тимчасового перемир’я до 9 травня.

Водночас у МЗС України відповіли: «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів — значить, це реально, а не тільки для параду».

Слід також нагадати, що 20 квітня російські війська більше двох тисяч разів порушили перемир’я, яке було оголошене президентом РФ Володимиром Путіним напередодні Великодня.

Тоді президент України Володимир Зеленський прокоментував, що це демонструє справжнє ставлення Володимира Путіна до Великодня та людського життя.