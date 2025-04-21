Російські війська понад 2 тисячі разів порушили «великоднє перемир’я», — Зеленський
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:12, 21 квітня, 2025
-
З початку 20 квітня російські війська більше двох тисяч разів порушили перемир’я, яке було оголошене президентом РФ Володимиром Путіним напередодні Великодня.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після отримання зведення від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Загалом на різних ділянках фронту зафіксовано 67 штурмів, найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку. За інформацією президента, російські війська здійснили 1355 обстрілів, з них 713 — із важкого озброєння, а також застосували 673 FPV-дрони.
У той же час Володимир Зеленський підкреслив, що 20 квітня не було зафіксовано ударів із використанням ракет чи дронів великої дальності.
Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін не віддавав наказу про продовження так званого «великоднього перемир’я», якого російські війська і без того не дотримувалися після опівночі 19 квітня.
Раніше російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.
Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.
Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до режиму повного та безумовного припинення вогню, однак діятиме дзеркально, якщо Росія продовжуватиме обстріли. Відповідну позицію глава держави виклав у своєму зверненні 19 квітня.
Останні новини про: Війна в Україні