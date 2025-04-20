У Кремлі заявили, що Путін не наказував продовжувати так зване «перемир’я»

Президент РФ Володимир Путін. Фото: ТАСС

У Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін не віддавав наказу про продовження так званого «великоднього перемир’я», якого російські війська і без того не дотримувалися після опівночі 21 квітня.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

За його словами, Путін не давав жодних вказівок щодо продовження «великоднього перемир’я».

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.