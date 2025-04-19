Зеленський: Україна готова до повної тиші, але діятиме дзеркально у разі ударів з боку РФ

Володимир Зеленський ,фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до режиму повного та безумовного припинення вогню, однак діятиме дзеркально, якщо Росія продовжуватиме обстріли. Відповідну позицію глава держави виклав у своєму зверненні 19 квітня.

За словами президента, Сполучені Штати ще 11 березня запропонували формат тридцятиденної тиші, Україна позитивно відреагувала, однак Росія залишає цю ініціативу без відповіді вже 39 днів.

«Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — тиша у відповідь на тишу, удари — на захист від ударів», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що у разі реального припинення вогню, Україна пропонує подовжити режим тиші й після Великодня.

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«Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс», — зазначив глава держави.

Попри заяви про перемир’я, за інформацією Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на окремих ділянках фронту тривають російські штурмові дії та обстріли. Тому, підкреслив Зеленський, довіри до слів Москви немає, і Україна завжди готова до будь-якого розвитку подій.

Слід зазначити, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.

Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».