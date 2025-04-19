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Росія продовжує обстріли Херсонщини після оголошення «великоднього перемир’я», — Прокудін

У Херсонської ОВА наголосили про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я».

Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Так виглядає російське «великоднє перемирʼя» на Херсонщині», — написав він.

За його словами, близько 18:00 — внаслідок влучання 8-ми російських FPV-дронів загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона.

Російські дрони продовжують атаки в Херсонській області 19 квітня, фото: Олександр ПрокудінРосійські дрони продовжують атаки в Херсонській області 19 квітня, фото: Олександр Прокудін
Російські дрони продовжують атаки в Херсонській області 19 квітня, фото: Олександр ПрокудінРосійські дрони продовжують атаки в Херсонській області 19 квітня, фото: Олександр Прокудін

О 19:05 – російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. О 19:12 — російський FPV-дрон вдарив по Станіславу.

Олександр Прокудін зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».

«Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці», — додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

Це сталося на тлі заяви Кремля про так зване «великоднє перемир’я», оголошене Путіним. Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.

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