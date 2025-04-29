У Кремлі відкинули пропозицію України щодо 30-денного перемир’я

Дмитро Пєсков, фото: aa.com.tr

Речник президента Росії Дмитро Пєсков фактично відмовився від ідеї встановлення 30-денного перемир’я, яку запропонувала Україна.

Про це він заявив під час брифінгу, цитує його російське агентство «РИА Новости».

За словами Дмитра Пєскова, припинення вогню без попереднього вирішення «всіх нюансів» неможливе.

Водночас представник Кремля поскаржився, що Україна нібито не відреагувала на ініціативу Росії щодо тимчасового перемир’я до 9 травня.

Водночас у МЗС України відповіли: «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів — значить, це реально, а не тільки для параду».

Слід також нагадати, що 20 квітня російські війська більше двох тисяч разів порушили перемир’я, яке було оголошене президентом РФ Володимиром Путіним напередодні Великодня.

Тоді президент України Володимир Зеленський прокоментував, що це демонструє справжнє ставлення Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

Крім цього, нещодавно Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує від України сигналу про готовність до прямих переговорів. За його словами, наразі Москва не бачить жодних кроків у цьому напрямку з боку Києва.