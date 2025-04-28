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З 8 до 11 травня: Путін оголосив нове «перемир'я»

Володимир Путін. Фото: ТАССВолодимир Путін. Фото: ТАСС

Президент РФ Володимир Путін оголосив «перемир'я» з 8 по 11 травня. У Москві заявили, що це пов'язано з 9 травня, коли у Росії святкують День перемоги у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву Кремля.

«За рішенням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації Володимира Путіна, зважаючи на гуманітарні міркування, у дні 80-літньої річниці перемоги — з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня — російська сторона оголошує перемир'я», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цей період нібито зупиняються всі бойові дії. За повідомленням Кремля, українська сторона «також має наслідувати цей приклад».

В Україні цю заяву Путіна поки не прокоментували.

Нагадаємо, що з початку 20 квітня російські війська більше двох тисяч разів порушили перемир’я, яке було оголошене президентом РФ Володимиром Путіним напередодні Великодня.

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