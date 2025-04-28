РФ чекає від України сигналу про відновлення прямих переговорів, — Пєсков

Дмитро Пєсков, Фото: REUTERS

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує від України сигналу про готовність до прямих переговорів.

Про це він сказав на брифінгу для журналістів, передає російське видання «РИА Новости».

За його словами, наразі Москва не бачить жодних кроків у цьому напрямку з боку Києва.

«Росія готова розпочати переговори з Україною без попередніх умов», — сказав Дмитро Пєсков.

Раніше в Кремлі повідомляли, що Володимир Путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом підтвердив готовність до переговорів з Україною без попередніх умов.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву та заявив, що не впевнений у готовності Володимира Путіна припинити війну.