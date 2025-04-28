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Трамп заявив, що Путін має припинити обстріли й укласти мирну угоду

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву та заявив, що не впевнений у готовності Володимира Путіна припинити війну.

Про це він повідомив журналістам перед посадкою на борт Air Force One.

Трамп зазначив, що уважно стежитиме за подіями найближчими днями. Він підкреслив, що розчарований обстрілами й чекає на чіткі кроки з боку Кремля щодо припинення бойових дій.

— Я хочу, щоб Путін припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду, — заявив Дональд Трамп, додавши, що основа для мирної домовленості вже існує.

Коментуючи свою коротку зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп відзначив прагнення українського президента працювати на благо своєї країни. Він також зауважив, що Зеленський став спокійнішим і більше налаштованим на пошук шляхів до миру.

Нагадаємо, що під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом російський лідер Володимир Путін підтвердив готовність до переговорів з Україною без висування попередніх умов.

Слід зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні.

Також українські урядовці провели зустріч у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини. Сторони обговорили можливості досягнення сталого миру, зокрема припинення вогню, залучення міжнародного військового контингенту та створення системи безпекових гарантій для України.

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