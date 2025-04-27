Путін готовий до перемовин з Україною напряму, без попередніх умов, — Кремль
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- Аліса Мелік-Адамян
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1:16, 27 квітня, 2025
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Під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом російський лідер Володимир Путін підтвердив готовність до переговорів з Україною без висування попередніх умов.
Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.
«Учора під час розмови з посланником Трампа Віткоффом Путін ще раз підкреслив, що російська сторона відкрита до відновлення переговорів з Україною без жодних попередніх умов», — зазначив Пєсков.
Він також додав, що Путін висловлював подібну позицію і раніше.
Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов відзвітував Володимиру Путіну про повне звільнення території Курської області.
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