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Путін готовий до перемовин з Україною напряму, без попередніх умов, — Кремль

Володимир Путін. Фото: Пресслужба КремляВолодимир Путін. Фото: Пресслужба Кремля

Під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом російський лідер Володимир Путін підтвердив готовність до переговорів з Україною без висування попередніх умов.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

«Учора під час розмови з посланником Трампа Віткоффом Путін ще раз підкреслив, що російська сторона відкрита до відновлення переговорів з Україною без жодних попередніх умов», — зазначив Пєсков.

Він також додав, що Путін висловлював подібну позицію і раніше.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов відзвітував Володимиру Путіну про повне звільнення території Курської області.

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