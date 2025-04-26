Путіну прозвітували про звільнення Курської області — в Росії офіційно визнали, що в цьому посприяли солдати КНДР

Міноборони РФ повідомили Володимиру Путіну про звільнення Курщини від ЗСУ. Скриншот з відео

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов відзвітував Володимиру Путіну про повне звільнення території Курської області.

Про це повідомляють у Кремлі.

Під час доповіді Герасимов повідомив, що останній населений пункт був звільнений від українських військових у суботу, 26 квітня. Мова йде про село Горналь. Він заявив, що за час Курської операції Сили оборони України начебто втратили 76 тисяч своїх військових.

Окрім того, в Міноборони РФ вперше офіційно визнали участь у війні солдатів КНДР. Герасимов сказав, що солдати і офіцери північнокорейської армії беруть участь у війні, відповідно до договору про стратегічне партнерство між країнами.

— Бійці КНДР показали високий професіоналізм під час звільнення Курської області від ЗСУ. Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм, — сказав Валерій Герасимов.

Як відомо, на Курському напрямку воювали 8 тисяч військових із Північної Кореї. Крім того, Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.

12 березня стало відомо, що російські війська зайшли в місто Суджа Курської області. Аналітики ISW, посилаючись на геолокаційні кадри з російських Telegram-каналів, зазначили, що останніми днями війська РФ просувалися в цьому районі та брали під контроль низку населених пунктів.