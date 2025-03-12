Російські війська увійшли до міста Суджа в Курській області: тривають бої

Російські війська зайшли в місто Суджа Курської області. Аналітики ISW, посилаючись на геолокаційні кадри з російських Telegram-каналів, зазначили, що останніми днями війська РФ просувалися в цьому районі та брали під контроль низку населених пунктів.

Про це повідомили «Інститут вивчення війни» (ISW) та «Суспільне».

11 березня начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов відвідав командний пункт у Курській області.

Крім того, російські війська продовжують проводити рейди вздовж кордону в районах Сумської та Курської областей. Геолокаційні кадри від 10 березня свідчать, що російські диверсійно-розвідувальні групи просунулися на південний захід від Тьоткіно, на північний захід від головного українського виступу в Курській області.

Скриншот ISW

Раніше повідомлялося, що російська армія прорвала українську оборону на південь від Суджі за допомогою підрозділів з КНДР та масового використання дронів на оптоволокні.

За даними двох джерел hromadske у Силах оборони України, 11 березня російські війська увійшли до Суджі, що змусило українські сили відступати. Анонімний військовослужбовець, чий підрозділ перебуває в Курській області, підтвердив «Суспільному», що в місті тривають бої.

Раніше головком Олександр Сирський зазначав, що втрати росіян в Курській області за час операції склали понад 38 тисяч особового складу та понад тисячу одиниць техніки.