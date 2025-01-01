За час операції на Курщині Росія втратили 38 тисяч військових, — Сирський

Головком відвідав військових на Курському напрямку. Фото: Telegram Сирський

Втрати росіян в Курській області за час операції склали понад 38 тисяч особового складу та понад тисячу одиниць техніки.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

Крім того, за відповідний час на цьому напрямку обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 людей.

«30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників», — написав він.

Нагадаємо, на Курському напрямку з 10 жовтня миколаївські морпіхи вже знищили 341 російського військового та 20 одиниць бронетехніки.