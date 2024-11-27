Курський напрямок: миколаївські морпіхи знищили більше 300 російських військових

Курська область. Фото з відкритих джерел

На Курському напрямку з 10 жовтня миколаївські морпіхи вже знищили 341 російського військового та 20 одиниць бронетехніки.

Про це повідомили у пресслужбі 36 окремої бригади морської піхоти.

Зазначається, що підрозділи бригади кожного дня стримують численні атаки та знищують військових російської армії.

«Противник постійно тисне тактикою мʼясних штурмів, інколи проводячи понад 10 таких суїцидальних спроб на день. Незважаючи на перевагу в кількості росіян та їхньої техніки, миколаївські морпіхи демонструють справжню відвагу та героїзм ламаючи хребет таким спробам», — йдеться у повідомленні.

З 10 жовтня по 26 листопада миколаївські морпіхи поранили 667 солдат противника та знищили 341. Також знищили 20 одиниць бронетехніки, зокрема БМД, БМП, ББМ та МТЛБ, а також 2 танки Т-72. Ще 6 одиниць бронетехніки пошкоджено. Окрім цього, знищено 24 одиниці автотранспорту, серед яких автомобілі, баггі, мото- та квадроцикли штурмових груп ворога.

Крім того, військові ліквідували 15 безпілотників різних типів, зокрема «Ланцети», «Суперками», «Зали» та «Шахеди».

Знищена техніка та військових склад на Курщині.

Раніше повідомлялося, що за даними джерела Reuters у Генштабі ЗСУ, наразі внаслідок контратак Росії Україна втратила понад 40% території Курської області, над якою встановила контроль із серпня.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

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Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборона.

У Росії після операції України у Курській області зменшилась кількість опитаних, які бажають переговорів з Україною. Натомість побільшало тих, хто виступає за продовження війни. А втім, прихильників переговорів усе одно більше — 50% проти 41%.