Половина росіян підтримує продовження війни, щоб «довести розпочате до кінця», — опитування

У Росії після операції України у Курській області зменшилась кількість опитаних, які бажають переговорів з Україною. Натомість побільшало тих, хто виступає за продовження війни. А втім, прихильників переговорів усе одно більше — 50% проти 41%.

Про це свідчать результати опитування результати опитування російського аналітичного центру «Левада».

Так, 23% респондентів відповіли, що переговори безперечно треба почати, а ще 23% — схиляються до переговорів. Водночас однозначно за продовження воєнних дій проти України виступають 26% опитаних, а ще 15% — радше підтримують це.

Для порівняння: у червні переговорів безперечно бажали 26% опитаних і ще 32% схилялися до них. 34% опитаних підтримували війну.

Прихильники мирних переговорів найчастіше обґрунтовують свою думку тим, що:

«багато жертв, людей гине» (48%);

«щоб закінчилася війна» та «війна нікому не потрібна, набридла, втомилися» (13%);

«людям потрібен мир, краще поганий мир, ніж війна» (7%).

Ті, хто вважає, що необхідно продовжувати воєнні дії, найчастіше говорять про:

необхідність «довести до кінця, закінчити розпочате» (42%);

«знищити, викорінити фашизм, нацизм» (18%);

«мирні переговори марні, ні до чого не приведуть» (17%);

«необхідно захистити, убезпечити Росію» (10%).

А втім, рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні усе одно залишається досить високим — 78%. Не підтримують загалом 17% опитаних росіян.

Вище рівень підтримки серед чоловіків, респондентів у віці 40-54 років, малозабезпечних та жителів Москви (85%).

Опитування проводилось із 22 по 28 серпня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення рф. Загалом було опитано 1619 людей віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах РФ.

Дослідження проводилось удома у респондента шляхом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 людей не перевищує 3,4%.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.