Росія планує використати мирні переговори як інструмент для здійснення власних цілей у війні, — Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: УНІАН

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито відкрита до мирних переговорів з Україною, однак розглядає їх у першу чергу як інструмент для реалізації власних цілей у війні.

Про це повідомляють російські агентства «РИА Новости», «ТАСС» та «Интерфакс».

Під час брифінгу для індійських медіа Дмитро Пєсков зазначив, що мирні переговори у першу чергу мають допомогти Росії «досягти завдань, поставлених у межах спеціальної військової операції». Він також заявив про те що у Росії усі «хочуть миру», але, мовляв, президент РФ Володимир Путін «мав підстави» для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також прессекретар російського президента повідомив, що зустріч між Володимиром Путіним та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом запланована на приблизно 17:00 за московським часом.

Як нагадує «Интерфакс», це буде вже шостий візит Віткоффа до Росії у 2025 році. Він уперше приїхав до Москви в лютому, після чого відвідував російську столицю та Санкт-Петербург 13 березня, 11 і 25 квітня, а також 6 серпня.

Нагадаємо, у понеділок 1 грудня президент Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і секретарем РНБО, головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим. До обговорення також долучилися президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.