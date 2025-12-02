  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 7.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія планує використати мирні переговори як інструмент для здійснення власних цілей у війні, — Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: УНІАНРечник президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: УНІАН

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито відкрита до мирних переговорів з Україною, однак розглядає їх у першу чергу як інструмент для реалізації власних цілей у війні.

Про це повідомляють російські агентства «РИА Новости», «ТАСС» та «Интерфакс».

Під час брифінгу для індійських медіа Дмитро Пєсков зазначив, що мирні переговори у першу чергу мають допомогти Росії «досягти завдань, поставлених у межах спеціальної військової операції». Він також заявив про те що у Росії усі «хочуть миру», але, мовляв, президент РФ Володимир Путін «мав підстави» для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також прессекретар російського президента повідомив, що зустріч між Володимиром Путіним та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом запланована на приблизно 17:00 за московським часом.

Як нагадує «Интерфакс», це буде вже шостий візит Віткоффа до Росії у 2025 році. Він уперше приїхав до Москви в лютому, після чого відвідував російську столицю та Санкт-Петербург 13 березня, 11 і 25 квітня, а також 6 серпня.

Нагадаємо, у понеділок 1 грудня президент Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і секретарем РНБО, головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим. До обговорення також долучилися президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Останні новини про: Росія

Експрем’єр Росії заявив, що Миколаївська та Одеська області нібито можуть добровільно увійти до складу РФ
Суд у Росії засудив до довічного ув’язнення вісьмох обвинувачених у підриві Кримського мосту
Кремль каже, що отримав оновлені пропозиції щодо «мирного плану»: його розглянуть наступного тижня
Реклама

Читайте також:

новини

Зараз це не на часі, — Сєнкевич прокоментував майбутнє зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА

Анна Гакман
новини

Мешканці гуртожитку в Миколаєві досі без опалення: у кімнатах 13–14°C, а на вікнах з’явилась пліснява

Анна Гакман
новини

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

Альона Коханчук
новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Юлія Бойченко
новини

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Росія

Кремль каже, що отримав оновлені пропозиції щодо «мирного плану»: його розглянуть наступного тижня
Суд у Росії засудив до довічного ув’язнення вісьмох обвинувачених у підриві Кримського мосту
Експрем’єр Росії заявив, що Миколаївська та Одеська області нібито можуть добровільно увійти до складу РФ

В «Миколаївоблтеплоенерго» будуть «серйозні труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

2 години тому

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Головне сьогодні