Зеленський долучив Макрона і Стармера до переговорів із посланцем США Віткоффом

Зеленський долучив Макрона і Стармера до переговорів із Віткоффом. Фото: Офіс Президента

У понеділок 1 грудня президент Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і секретарем РНБО, головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим. До обговорення також долучилися президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це глава держави повідомив у дописі в «X».

Володимир Зеленський зазначив, що учасники провели важливий брифінг і погодилися детальніше обговорити низку питань під час особистих зустрічей. Команди вже працюють над узгодженням графіків можливих контактів.

Напередодні агентство AFP інформувало, що Стів Віткофф знову зустрівся з Рустемом Умєровим у Флориді — ще одне коло переговорів відбулося після їхнього попереднього діалогу.

Телефонна розмова з українською стороною відбулася за день до переговорів Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним, запланованих на 2 грудня.

Нагадаємо, що 30 листопада у Сполучених Штатах відбулись перемовини між українською та американською делегаціями.

Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Маямі переговори перейшли до закритого формату. Обидві сторони оцінили зустріч як продуктивну. Марко Рубіо підкреслив, що мета діалогу — не лише завершення війни, а й створення умов для довгострокової безпеки та економічного зростання України. За його словами, у Женеві вже були сформовані перші напрацювання, а нинішня зустріч стала ще одним кроком уперед.