Дональд Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна. Фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не вірить у твердження Росії про нібито атаку України на резиденцію Володимира Путіна.

Про це він сказав журналістам, повідомляє Reuters.

За словами Дональда Трампа, жодної атаки на резиденцію глави Росії не було. Він зазначив, що певний інцидент міг статися неподалік, але він не має стосунку до об’єкта, про який заявляла російська сторона.

— Я не вірю, що цей напад відбувся. Щось подібне сталося неподалік, але це не має ніякого стосунку до цього, — заявив він.

Раніше Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що Україна не здійснювала атаки на резиденцію глави РФ Володимира Путіна, про яку раніше заявляли російські посадовці. Водночас офіційно у відомстві відмовилися коментувати ці висновки.

Сам Дональд Трамп тоді відреагував на ситуацію стримано. У своїй соцмережі Truth Social він поширив редакційну колонку газети New York Post із заголовком «Балачки Путіна про «атаку» показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вночі 29 грудня Україна нібито вдарила по резиденції президента Росії Володимира Путіна. За його словами, атака відбулася у Новгородській області, ймовірно, йшлося про резиденцію у Валдаї, а для удару нібито використали 91 безпілотник.

Україна офіційно спростувала ці заяви. Президент Володимир Зеленський назвав інформацію черговою брехнею Росії та заявив, що Кремль намагається зірвати прогрес у відносинах України та США. За його словами, Росія не зацікавлена у завершенні війни, а припинити її можливо лише шляхом посилення тиску на Москву.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами та погрозив жорсткішою переговорною позицією.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія не надала жодних доказів атаки на резиденцію Володимира Путіна. У Києві наголошують, що ці заяви є вигадкою та частиною російської пропаганди.