Американська розвідка не знайшла підтверджень атаки України по резиденції Путіна

ЦРУ вважає заяви РФ про атаку на резиденцію Путіна неправдивими. Фото: Associated Press

Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що Україна не здійснювала атаки на резиденцію глави РФ Володимира Путіна, про яку раніше заявляли російські посадовці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників.

За інформацією джерел, 31 грудня директор ЦРУ Джон Реткліфф передав відповідну оцінку розвідки президентові США Дональду Трампу. Водночас офіційно у відомстві відмовилися коментувати ці висновки.

Сам Дональд Трамп відреагував на ситуацію стримано. У своїй соцмережі Truth Social він поширив редакційну колонку газети New York Post із заголовком «Балачки Путіна про «атаку» показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

У матеріалі видання зазначається, що атаки дронів, імовірно, взагалі не було. Володимир Зеленський рішуче заперечував такі звинувачення, а речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що російська сторона не може надати жодних доказів і закликав журналістів «повірити Кремлю на слово». Автори статті наголошують, що подібні заяви можуть бути вигаданими або перебільшеними з метою створити привід для зриву мирних ініціатив.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вночі 29 грудня Україна нібито вдарила по резиденції президента Росії Володимира Путіна. За його словами, атака відбулася у Новгородській області, ймовірно, йшлося про резиденцію у Валдаї, а для удару нібито використали 91 безпілотник.

Україна офіційно спростувала ці заяви. Президент Володимир Зеленський назвав інформацію черговою брехнею Росії та заявив, що Кремль намагається зірвати прогрес у відносинах України та США. За його словами, Росія не зацікавлена у завершенні війни, а припинити її можливо лише шляхом посилення тиску на Москву.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами та погрозив жорсткішою переговорною позицією.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія не надала жодних доказів атаки на резиденцію Володимира Путіна. У Києві наголошують, що ці заяви є вигадкою та частиною російської пропаганди.