США та Україна назвали переговори у Флориді успішними
10:00, 01 грудня, 2025
-
Українська та американська делегації завершили переговори у Флориді, і обидві сторони оцінили зустріч як продуктивну.
Про це журналістам заявили держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров, трансляцію транслювало «Суспільне».
Марко Рубіо підкреслив, що мета діалогу — не лише завершення війни, а й створення умов для довгострокової безпеки та економічного зростання України. За його словами, у Женеві вже були сформовані перші напрацювання, а нинішня зустріч стала ще одним кроком уперед. Він зазначив, що попереду залишається багато складної роботи, зокрема з урахуванням переговорів, які американська сторона планує провести з Росією.
Попри виклики, Марко Рубіо відзначив позитивну динаміку: мова йде не лише про припинення бойових дій, а й про створення підґрунтя для майбутнього процвітання України.
Рустем Умєров також охарактеризував переговори як успішні. Він подякував США за підтримку у формуванні бачення майбутньої України та наголосив, що обговорювалися питання, важливі як для держави, так і для громадян.
«США дуже підтримують нас у цьому процесі», — зазначив він.
Нагадаємо, що 30 листопада у Сполучених Штатах відбулись перемовини між українською та американською делегаціями.
Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Маямі переговори перейшли до закритого формату.
