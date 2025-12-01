  • понеділок

    1 грудня, 2025

  • 7.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США та Україна назвали переговори у Флориді успішними

США та Україна назвали переговори у Флориді успішними. Скрин з відеоСША та Україна назвали переговори у Флориді успішними. Скрин з відео

Українська та американська делегації завершили переговори у Флориді, і обидві сторони оцінили зустріч як продуктивну.

Про це журналістам заявили держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров, трансляцію транслювало «Суспільне».

Марко Рубіо підкреслив, що мета діалогу — не лише завершення війни, а й створення умов для довгострокової безпеки та економічного зростання України. За його словами, у Женеві вже були сформовані перші напрацювання, а нинішня зустріч стала ще одним кроком уперед. Він зазначив, що попереду залишається багато складної роботи, зокрема з урахуванням переговорів, які американська сторона планує провести з Росією.

Реклама

Попри виклики, Марко Рубіо відзначив позитивну динаміку: мова йде не лише про припинення бойових дій, а й про створення підґрунтя для майбутнього процвітання України.

Рустем Умєров також охарактеризував переговори як успішні. Він подякував США за підтримку у формуванні бачення майбутньої України та наголосив, що обговорювалися питання, важливі як для держави, так і для громадян.

«США дуже підтримують нас у цьому процесі», — зазначив він.

Нагадаємо, що 30 листопада у Сполучених Штатах відбулись перемовини між українською та американською делегаціями.

Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Маямі переговори перейшли до закритого формату.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали
«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві
Російський дрон атакував автобус у Херсоні
Реклама

Читайте також:

новини

ДСНС показали бойову частину дрона, яка не розірвалася на даху будинку у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

Юлія Бойченко
новини

«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми не готові, — Сєнкевич пояснив, чому Миколаїв не отримує «жодного євроцента» прямої допомоги від міжнародних партнерів

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон атакував автобус у Херсоні
«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві
У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали

«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві

«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

4 години тому

У Миколаєві під кінець року планують закупити 68 нових світлофорів

Головне сьогодні