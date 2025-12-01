США та Україна назвали переговори у Флориді успішними. Скрин з відео

Українська та американська делегації завершили переговори у Флориді, і обидві сторони оцінили зустріч як продуктивну.

Про це журналістам заявили держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров, трансляцію транслювало «Суспільне».

Марко Рубіо підкреслив, що мета діалогу — не лише завершення війни, а й створення умов для довгострокової безпеки та економічного зростання України. За його словами, у Женеві вже були сформовані перші напрацювання, а нинішня зустріч стала ще одним кроком уперед. Він зазначив, що попереду залишається багато складної роботи, зокрема з урахуванням переговорів, які американська сторона планує провести з Росією.

Попри виклики, Марко Рубіо відзначив позитивну динаміку: мова йде не лише про припинення бойових дій, а й про створення підґрунтя для майбутнього процвітання України.

Рустем Умєров також охарактеризував переговори як успішні. Він подякував США за підтримку у формуванні бачення майбутньої України та наголосив, що обговорювалися питання, важливі як для держави, так і для громадян.

«США дуже підтримують нас у цьому процесі», — зазначив він.

Нагадаємо, що 30 листопада у Сполучених Штатах відбулись перемовини між українською та американською делегаціями.

Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Маямі переговори перейшли до закритого формату.