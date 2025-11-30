Українська делегація розпочала зустріч у США: головні теми — мир і безпека

Переговори у Флориді 30 листопада. Фото: Умєров у соцмережах

30 листопада у Сполучених Штатах стартували перемовини між українською та американською делегаціями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з президентом Володимиром Зеленським і працює відповідно до отриманих директив.

«Перебуваю на постійному звʼязку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки.», — зазначив Рустем Умєров.

Раніше повідомлялося, що до складу делегації увійшли:

Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України, очільник делегації.

Олександр Бевз — радник Офісу Президента України.

Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ.

Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України.

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України.

Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Олександр Поклад — заступник голови СБУ.

Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця вирушили до Флориди, де мають продовжитися консультації щодо можливого мирного плану.