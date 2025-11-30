Українська делегація розпочала зустріч у США: головні теми — мир і безпека
Альона Коханчук
18:26, 30 листопада, 2025
30 листопада у Сполучених Штатах стартували перемовини між українською та американською делегаціями.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з президентом Володимиром Зеленським і працює відповідно до отриманих директив.
«Перебуваю на постійному звʼязку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки.», — зазначив Рустем Умєров.
Раніше повідомлялося, що до складу делегації увійшли:
Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України, очільник делегації.
Олександр Бевз — радник Офісу Президента України.
Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони України.
Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ.
Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України.
Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України.
Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Олександр Поклад — заступник голови СБУ.
Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР Міністерства оборони України.
Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця вирушили до Флориди, де мають продовжитися консультації щодо можливого мирного плану.
