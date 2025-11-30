  • неділя

    30 листопада, 2025

  • 6.1°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 6.1° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українська делегація розпочала зустріч у США: головні теми — мир і безпека

Переговори у Флориді 30 листопада. Фото: Умєров у соцмережахПереговори у Флориді 30 листопада. Фото: Умєров у соцмережах

30 листопада у Сполучених Штатах стартували перемовини між українською та американською делегаціями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з президентом Володимиром Зеленським і працює відповідно до отриманих директив.

«Перебуваю на постійному звʼязку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки.», — зазначив Рустем Умєров.

Раніше повідомлялося, що до складу делегації увійшли:

  • Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України, очільник делегації.

  • Олександр Бевз — радник Офісу Президента України.

  • Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

  • Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ.

  • Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України.

  • Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України.

  • Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

  • Олександр Поклад — заступник голови СБУ.

  • Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця вирушили до Флориди, де мають продовжитися консультації щодо можливого мирного плану.

Останні новини про: Мирні переговори

Українська делегація летить до США для нових перемовин щодо мирного плану
Зеленський затвердив делегацію для переговорів із США та Росією
Президент провів нараду з Будановим: визначили пріоритети переговорів із Вашингтоном
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві після скарг мешканців закрили небезпечні дірки в пошкодженому будинку на Алмазова

Альона Коханчук
новини

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

Альона Коханчук
новини

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

Аліна Квітко
новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мирні переговори

Президент провів нараду з Будановим: визначили пріоритети переговорів із Вашингтоном
Зеленський затвердив делегацію для переговорів із США та Росією
Українська делегація летить до США для нових перемовин щодо мирного плану

У Миколаєві після удару «Шахедів» загорівся склад і пошкоджені вантажівки

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

5 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють повернути авторську дерев'яну лавку на Соборну після реставрації

Головне сьогодні