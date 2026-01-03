Арахамія пояснив, за яких умов можливий референдум та коли буде готовий драфт законопроєкту про вибори

Арахамія пояснив, за яких умов можливе проведення референдуму та коли буде готовий драфт законопроєкту про виоори. Ілюстративне фото: МикВісті

Роботу над текстом законопроєкту про вибори в умовах воєнного стану планують завершити до кінця лютого. Водночас референдум про схвалення мирної угоди можуть провести одночасно з президентськими виборами.

Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після зустрічі з радниками з питань національної безпеки країн-партнерів.

За його словами, нині над документом працює міжфракційна робоча група, а узгодження позицій може тривати довго, адже «в кожного є важлива думка, яку треба врахувати».

— Бажаний дедлайн — до кінця лютого маємо закінчити, мати драфт, який ми можемо реєструвати і голосувати, — пояснив Давид Арахамія.

Він наголосив, що рішення щодо мирної угоди має ухвалюватися на всеукраїнському референдумі. А проведення такого голосування можливе лише за наявності погодженої мирної угоди та стабільного режиму тиші.

— Я пояснював це радникам. Чому взагалі виникла ідея поєднати президентські вибори з референдумом? Ви знаєте, що референдум був тільки один раз в Україні в 1991 році, у нас немає досвіду проведення загальнонаціонального референдуму... Згідно з законом, для того щоб загальнонаціональний референдум був визнаний легітимним, у ньому має взяти участь не менше ніж 50% виборців. В реєстрі виборців довоєнному було 36 мільйонів людей. Тобто 18 мільйонів людей мають прийти на референдум. Сьогодні це недосяжна цифра… Президентські вибори — це найбільша електоральна подія країни, на нього зазвичай приходять більше 10 мільйонів людей, — впевнений Давид Арахамія.

За його словами, після оприлюднення тексту мирної угоди документ планують винести на публічне обговорення строком на 60 днів. Після цього громадяни зможуть проголосувати одразу за двома питаннями: щодо підтримки мирної угоди та виборів президента.

Він пояснив, що поєднання виборів і референдуму розглядають, щоб забезпечити високу явку виборців і отримати репрезентативний результат.

— І поєднавши президентські вибори з референдумом, є надія, що на цей референдум прийде якомога більше людей як в Україні, так і за кордоном. І тоді ми будемо мати репрезентативний результат, і тоді це може бути частиною мирного плану, — впевнений глава фракції.

Окремо він зазначив, що у робочій групі також обговорюють можливість гібридного або онлайн-голосування, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, однак остаточних рішень із цього питання наразі немає.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує винести мирну угоду з двадцяти пунктів на затвердження Верховної Ради або провести всеукраїнський референдум.