Арахамія пропонує розглянути гібридний формат голосування на ймовірних виборах президента під час війни

Арахамія пропонує гібридний формат голосування на виборах президента під час війни. Фото: Верховна Рада

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував розглянути гібридний формат (одночасно онлайн і офлайн) голосування під час можливих виборів президента України на період воєнного стану.

Про це він сказав під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в умовах війни та повоєнного періоду.

За словами Давида Арахамії, особливої уваги потребуватиме організація голосування для українців за кордоном. У низці країн законодавство обмежує відкриття додаткових виборчих дільниць, а їхнє створення потребуватиме значних коштів.

— Нам треба буде розв'язувати питання або робити це (голосування для українців за кордоном, — прим.) в декілька днів, або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів... Я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює, чи можна насправді робити гібридне голосування — онлайн та офлайн, — сказав нардеп.

Він також звернув увагу, що наразі реєстр виборців просто не має точних даних, зокрема — щодо внутрішньо переміщених осіб.

— Дуже багато ВПО не реєструється, тому що таким чином уникають появи на радарах через мобілізацію. Яким чином ми їх приведемо на дільниці – ми з вами поки не розуміємо, — зазначив посадовець.

На його думку, головним завданням є забезпечення максимальної явки виборців, адже низька електоральна активність може поставити під сумнів легітимність самого голосування.

— Нам треба фокусуватися на максимізації явки. Мені здається, що вона може бути внаслідок того, що ми розширимо можливості для голосування: або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування, — додав він.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді формується робоча група щодо пришвидшеної підготовки до проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

У вівторок, 23 грудня, в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення постановою Центральної виборчої комісії відновили роботу «Державного реєстру виборців».

Перед цим у ЦВК повідомили, що проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.