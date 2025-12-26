 Арахамія пропонує гібридний формат голосування на виборах президента під час війни

Арахамія пропонує розглянути гібридний формат голосування на ймовірних виборах президента під час війни

Арахамія пропонує гібридний формат голосування на виборах президента під час війни. Фото: Верховна Рада

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував розглянути гібридний формат (одночасно онлайн і офлайн) голосування під час можливих виборів президента України на період воєнного стану.

Про це він сказав під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в умовах війни та повоєнного періоду.

За словами Давида Арахамії, особливої уваги потребуватиме організація голосування для українців за кордоном. У низці країн законодавство обмежує відкриття додаткових виборчих дільниць, а їхнє створення потребуватиме значних коштів.

— Нам треба буде розв'язувати питання або робити це (голосування для українців за кордоном, — прим.) в декілька днів, або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів... Я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює, чи можна насправді робити гібридне голосування — онлайн та офлайн, — сказав нардеп.

Він також звернув увагу, що наразі реєстр виборців просто не має точних даних, зокрема — щодо внутрішньо переміщених осіб.

— Дуже багато ВПО не реєструється, тому що таким чином уникають появи на радарах через мобілізацію. Яким чином ми їх приведемо на дільниці – ми з вами поки не розуміємо, — зазначив посадовець.

На його думку, головним завданням є забезпечення максимальної явки виборців, адже низька електоральна активність може поставити під сумнів легітимність самого голосування.

— Нам треба фокусуватися на максимізації явки. Мені здається, що вона може бути внаслідок того, що ми розширимо можливості для голосування: або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування, — додав він.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді формується робоча група щодо пришвидшеної підготовки до проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

У вівторок, 23 грудня, в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення постановою Центральної виборчої комісії відновили роботу «Державного реєстру виборців».

Перед цим у ЦВК повідомили, що проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

В Україні відновили роботу Державного реєстру виборців, — Арахамія
Зеленський: Україна може провести вибори одночасно з референдумом
Кім каже, що не має президентських амбіцій, а у політиці його цікавить судова реформа і відбудова півдня
Кім каже, що не має президентських амбіцій, а у політиці його цікавить судова реформа і відбудова півдня
Зеленський: Україна може провести вибори одночасно з референдумом
В Україні відновили роботу Державного реєстру виборців, — Арахамія

