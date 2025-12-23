 В Україні відновили роботу «Державного реєстру виборців», — Арахамія

В Україні відновили роботу «Державного реєстру виборців», — Арахамія

Давид Арахамія заявив, що В Україні відновили роботу «Державного реєстру виборців».

У вівторок, 23 грудня, в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення постановою Центральної виборчої комісії відновили роботу «Державного реєстру виборців».

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Це, фактично, відкриває шлях до відновлення взаємодії ЦВК з громадянами та органами влади в частині роботи з реєстром і, як наслідок, до його актуалізації», — пояснив народний депутат.

За його словами, оновлення реєстру виборців є однією з базових умов для проведення будь-яких виборів.

«Війна суттєво вплинула на демографічні показники, і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку ще дуже багато», — зазначив Давид Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній Раді формується робоча група щодо пришвидшеної підготовки до проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Раніше у ЦВК повідомили, що проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

