Арахамія анонсував робочу групу в Раді з швидкої підготовки виборів президента. Колаж: МикВісті

У Верховній Раді формується робоча група щодо пришвидшеної підготовки до проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Він зазначив, що обговорення буде проходити на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, спільно з представниками усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

«Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ,» — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше у ЦВК повідомили, що проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.