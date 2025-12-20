 Скільки коштують вибори в Україні

Клуб

Приблизно ₴20 млрд: ЦВК назвала прогнозовану вартість виборів в Україні

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик (фото: скріншот з відео)Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик (фото: скріншот з відео)

Проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

За його словами, основна частина витрат — близько 70% — це зарплати працівників окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій.

Сергій Дубовик зазначає, що раніше виборчі кампанії з парламентських і місцевих виборів коштували ЦВК у середньому 4–5 мільярдів гривень. Президентські вибори обходяться дорожче: близько 4–5 мільярдів гривень на перший тур і до 6,5–7 мільярдів гривень у разі другого туру.

Ці суми не враховують витрат органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень для комісій та їхнє забезпечення. За словами Сергія Дубовика, на ці потреби може знадобитися ще приблизно така ж сума.

Станом на зараз, за прогнозами ЦВК, на всі три види виборів необхідно близько 16,5 мільярда гривень. Водночас з урахуванням інфляції та витрат місцевих громад загальна сума може зрости приблизно до 20 мільярдів гривень.

«Це умовна цифра, але ця цифра жива, це не менше», — зазначає він.

Також у ЦВК зазначили, що нині за кордоном діє трохи більше ста виборчих дільниць при дипломатичних і консульських установах. За наявних можливостей їх кількість можна збільшити утричі, однак для цього потрібні зміни до законодавства.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповів, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.

