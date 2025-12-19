Путін каже, що готовий відмовитись бити вглиб України на час виборів. Фото: © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.

Про це він повідомив під час щорічної підсумкової пресконференції, пише російське видання Meduza.

Зазначається, що питання щодо виборів в Україні порушила представниця організації «Другая Украина», пов’язаної з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами Володимира Путіна, для проведення виборів в Україні нібито не потрібно окремо зупиняти бойові дії, оскільки Росія, як він стверджує, змогла повноцінно провести голосування в умовах війни. Водночас він зазначив, що Москва «готова обговорити» додаткові заходи безпеки в день голосування, зокрема відмову від далекобійних ударів по території України.

«Ми готові обміркувати, як забезпечити безпеку виборів в Україні, і на час голосування відмовитися від ударів углиб її території», — зазначив Володимир Путін.

Крім того, глава РФ заявив, що українці, які наразі проживають у Росії, також мають отримати право проголосувати.

Нагадаємо, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповів, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.