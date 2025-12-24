Зеленський: Україна може провести вибори одночасно з референдумом

Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори одночасно з референдумом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує винести мирну угоду з двадцяти пунктів на затвердження Верховної Ради або провести всеукраїнський референдум.

За його словами, також розглядається варіант проведення виборів одночасно з таким референдумом, пише «Інтерфакс-Україна».

Володимир Зеленський пояснив, що рішення щодо формату ухвалення угоди може передбачати голосування в парламенті або пряме волевиявлення громадян у форматі відповіді «так» чи «ні».

Президент наголосив, що гарантії безпеки для України почнуть діяти лише після повної ратифікації мирної угоди Верховною Радою або її схвалення на всеукраїнському референдумі.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.

Водночас точну кількість українських громадян, які зможуть взяти участь у голосуванні, наразі визначити складно через масовий виїзд людей за кордон та відсутність виборчої адреси у частини населення.

Також за даними ЦВК, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.