Скільки українців зможуть проголосувати: у ЦВК назвали головні труднощі

У ЦВК розповіли про проблему підрахунку виборців. Ілюстративне фото: ОПОРА

Точну кількість українських громадян, які зможуть взяти участь у голосуванні, наразі визначити складно через масовий виїзд людей за кордон та відсутність виборчої адреси у частини населення.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі телемарафону, цитує «РБК-Україна».

За даними Державного реєстру виборців, загальна кількість виборців в Україні перевищує 33 мільйони осіб. Водночас ця цифра є лише номінальною і не відображає реальної кількості людей, які зможуть або захочуть проголосувати.

За оцінками міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за межами України перебувають від 5 до 7,5 мільйона громадян. Це суттєво ускладнює розуміння реальної виборчої бази.

Окрім цього, ще близько 1,4 мільйона українців не мають виборчої адреси. Йдеться про людей без офіційної реєстрації як в Україні, так і за кордоном, через що неможливо встановити їхнє фактичне місце перебування.

У ЦВК зазначають, що всі ці фактори створюють серйозні виклики для оцінки потенційної явки виборців у разі проведення голосування.

Слід зазначити, що у Верховній Раді вже формується робоча група щодо пришвидшеної підготовки до проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше у ЦВК повідомили, що проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.