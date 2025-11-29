Українська делегація леить до США для нових перемовин щодо мирного плану

Умеров і Кислиця летять до США на консультації щодо мирного врегулювання. Фото: ілюстративне

Українські представники вирушили до Флориди, де мають продовжитися консультації щодо можливого мирного плану.

Про це Bloomberg.

У склад делегації входять секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця. Вони проведуть зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Bloomberg також зазначає, що Віткофф наступного тижня очолить делегацію США на переговорах у Росії. Інших деталей сторони поки не розкривають.

Нагадаємо, перший варіант 28 пунктного «мирного плану» США, який також публікував Axios, передбачав фактичне визнання повного російського контролю над Кримом, а також Донецькою і Луганською областями. На територіях Херсонської та Запорізької областей ж пропонувалося «заморозити» кордони вздовж лінії зіткнення.

Після серії консультацій між США та Україною в Женеві документ скоротили до 19 пунктів. Втім, за інформацією The Telegraph, в Америці питання про визнання контролю Росії над частиною українських територій досі не викреслили з можливих пропозицій під час мирних переговорів.