У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах

На Миколаївщині застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Фото: МикВісті

У понеділок, 5 січня, у Миколаївській області застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. За попереднім прогнозом, світло вимикатимуть з 06:00 до 21:00.

Як повідомляє «Миколаївобленерго», тривалість відключень залежатиме від підчерги та становитиме від 3 до 7 годин на добу.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 10:30 - 14:00; (3,5 години)

(3,5 години) 1.2 – 05:30 - 07:00; 14:00 - 17:30; (5 годин)

(5 годин) 2.1 – 10:30 - 14:00; (3,5 години)

(3,5 години) 2.2 – 17:30 - 21:00; (3,5 години)

(3,5 години) 3.1 – 07:30 - 10:30; (3 години)

(3 години) 3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 17:30; (6,5 годин)

14:00 - 17:30; (6,5 годин) 4.1 – 14:00 - 18:30; (4,5 години)

(4,5 години) 4.2 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; (7 годин)

(7 годин) 5.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; (7 годин)

(7 годин) 5.2 – 10:30 - 14:00; (3,5 години)

(3,5 години) 6.1 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00; (5 годин)

(5 годин) 6.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 21:00. (7 годин)

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.