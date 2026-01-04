У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах
20:33, 04 січня, 2026
У понеділок, 5 січня, у Миколаївській області застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. За попереднім прогнозом, світло вимикатимуть з 06:00 до 21:00.
Як повідомляє «Миколаївобленерго», тривалість відключень залежатиме від підчерги та становитиме від 3 до 7 годин на добу.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 10:30 - 14:00; (3,5 години)
- 1.2 – 05:30 - 07:00; 14:00 - 17:30; (5 годин)
- 2.1 – 10:30 - 14:00; (3,5 години)
- 2.2 – 17:30 - 21:00; (3,5 години)
- 3.1 – 07:30 - 10:30; (3 години)
- 3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 17:30; (6,5 годин)
- 4.1 – 14:00 - 18:30; (4,5 години)
- 4.2 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; (7 годин)
- 5.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; (7 годин)
- 5.2 – 10:30 - 14:00; (3,5 години)
- 6.1 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00; (5 годин)
- 6.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 21:00. (7 годин)
Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.
Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
