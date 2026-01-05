За п’ять років на будівництво системи відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Система відеонагляду «Безпечне місто», яка працює у Миколаєві. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві за 5 років будівництва інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто» втратили 60,7 мільйона гривень. Станом на грудень 2025 року готовність проєкту становила 95%.

Про це повідомили у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

На початку 2026 року в Миколаєві планують завершити будівництво системи відеоспостереження. Проєкт реалізується в межах міської комплексної програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування».

«Заплановано завершення окремих монтажних робіт відповідно до проєктної документації та повне завершення будівництва інформаційно-телекомунікаційної системи», — йдеться у відповіді.

У межах його реалізації в місті змонтовано 455 камер відеоспостереження по місту (загальна кількість камер по місті складає 700). З них 359 камер призначені для розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів, ще 96 — оглядові. Також встановлено серверне обладнання для зберігання відеозаписів і роботи систем відеоаналітики. На сьогодні виконано першу, другу та третю черги проєкту, а також частково — четверту.

До системи також під'єднали 22 камери, що належать приватним підприємствам. Крім того, 209 камер обладнані резервним електроживленням, що дозволяє їм працювати під час тимчасових відключень електроенергії.

Фінансування проєкту відбувалося з бюджету Миколаївської міської територіальної громади упродовж 2021–2025 років. Загальна сума витрат за п’ять років склала 60 мільйонів 737 тисяч 713 гривень.

Зараз система «Безпечне місто Миколаїв» працює лише в межах міста. Камери з інших громад області до неї не підключені. Водночас технічно система дозволяє розширення, і за наявності рішень та фінансування її можна використати для створення єдиної обласної системи відеоспостереження.

Відеозаписи зберігаються на спеціальних серверах, доступ до яких мають тільки уповноважені працівники. Записи зберігаються до 30 діб.

Нагадаємо, нещодавно місто придбало за 4,6 мільйона гривень програмне забезпечення, яке автоматично оброблятиме дані про рух транспорту, зафіксовані камерами.

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві?

Проєкт «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» реалізують у місті з 2020 року. Завершення проєкту було заплановане на 2025 рік.

Реалізація проєкту передбачала будівництво 4 черг системи відеонагляду у 2023–2025 роках та облаштування 270 ділянок у різних районах Миколаєва.

Водночас на початку 2024 року в поліції Миколаєва заявляли, що на той момент кількість камер у місті була недостатньою — для півмільйонного міста функціонувало близько 230 камер відеоспостереження.

На розвиток системи «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році спрямували 32,4 мільйона гривень. Очікувалося, що наприкінці року готовність проєкту сягне 75 %. У вересні 2024 року депутати міськради додатково збільшили фінансування програми ще на 20 мільйонів гривень.

У 2025 році на розвиток системи відеоспостереження в межах програми «Безпечне місто» в міському бюджеті передбачили 49 мільйонів гривень.

Крім того, з січня 2025 року мешканці Миколаєва та підприємці отримали можливість підключати власні приватні камери до міської системи відеоспостереження.