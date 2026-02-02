Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

У Миколаєві 341 камера відеоспостереження не веде постійний запис. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює або не веде постійний запис через відключення електроенергії та технічні несправності.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради у понеділок, 2 лютого, повідомляють «МикВісті».

За його словами, загалом у місті встановлено 701 камеру. Із них 341 камера наразі не веде постійний запис через перебої з електропостачанням. Ще 2 камери тимчасово не відображаються в системі, а 5 роботизованих камер вийшли з ладу, через морози.

Андрій Волков в коментарі «МикВісті» додав, що через відключення світла фіксація відео відбувається нерегулярно: працівники знімають інформацію на конкретну дату, однак стабільність роботи залежить від графіків знеструмлень.

Нагадаємо, що за 5 років будівництва інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто» з бюджету витратили 60,7 мільйона гривень.

У межах його реалізації в місті змонтовано 455 камер відеоспостереження по місту (загальна кількість камер по місті складає 700). З них 359 камер призначені для розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів, ще 96 — оглядові.