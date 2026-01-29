Миколаїв у темряві. Що водій не бачить, а пішохід не враховує

У Миколаєві вечорами більшість вулиць залишаються без світла через погодинні відключення електроенергії. Через це водіям і пішоходам складніше помітити одне одного, особливо на другорядних дорогах і в житлових районах.

Журналісти «МикВісті» розбиралися, чи впливають відключення освітлення на аварійність і на що слід звертати увагу пішоходам та водіям у темряві.

У Миколаєві з метою економії вимикають вуличне освітлення, на ілюстрації вулиця Аркасівська (колишня Пушкінська), фото МикВісті

Пішоходи та ДТП: що відбувається на міських вулицях

У Миколаєві вимикають вуличне освітлення, аби зменшити навантаження на енергосистему. Як повідомляв міський голова Олександр Сєнкевич, йдеться про системи зовнішнього освітлення вулиць, рекламу та освітлення автомобільних доріг комунальної власності. Виняток становлять магістральні дороги, аварійно небезпечні ділянки, перехрестя, мости, роз’їзди та естакади — там ліхтарі мають горіти з міркувань безпеки.

Втім, на більшості другорядних вулиць і в житлових районах місто у темний час фактично залишається у повній темряві

У 2025 році в Миколаєві сталося майже дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. У них загинули 28 людей, ще понад 600 отримали травми. За участю пішоходів сталося 177 ДТП: 13 загиблих і 168 травмованих. Майже кожна четверта аварія мала серйозні наслідки.

Темрява і безпека: що кажуть у поліції

У темний час доби рівень безпеки на вулицях знижується через обмежену видимість. За відсутності освітлення пішоходів складніше помітити на проїзній частині, особливо там, де рух менш інтенсивний і водії не очікують появи людей.

У патрульній поліції зазначають: прямого зростання кількості ДТП саме під час відключень світла не фіксують, однак темрява ускладнює взаємну видимість усіх учасників руху.

— Звичайно, ослаблення під час відключень світла є. Пішоходів менше видно, — розповів у коментарі «МикВісті» речник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко.

За його словами, кількість аварій залежить від багатьох чинників: погодних умов, дня тижня, інтенсивності руху та стану доріг.

— Кожен день по-різному. Зазвичай, особливо у п’ятницю ввечері, ДТП більше, ніж зранку в понеділок, — пояснює він.

Водночас у поліції наголошують: блекаути не означають автоматичного зростання аварійності.

— Бували випадки, коли цілий день немає світла — і немає ДТП ні з пішоходами, ні з автомобілями. Таке теж трапляється, — додає речник.

Чому водій не бачить пішохода?

Одна з головних проблем темної пори доби — коротка дистанція для реакції, зазначають у поліції. Пішохід у темному одязі, без світловідбивних елементів, на неосвітленій ділянці дороги стає помітним для водія буквально в останній момент.

Світло фар не завжди рятує ситуацію. Воно висвітлює лише обмежену ділянку дороги, а за дощу, туману чи мокрого асфальту видимість ще більше погіршується. Якщо людина виходить на проїзну частину раптово, часу на гальмування може просто не вистачити.

Особливо небезпечними залишаються переходи дороги поза пішохідними переходами, у місцях, де водій не очікує появи людини.

Миколаївці часто перебігають дорогу поза пішохідними переходами, на ілюстрації проспект Героїв України, фото МикВісті

Другорядні вулиці — зона підвищеного ризику

Найбільшу небезпеку в темний час доби становлять другорядні вулиці та ділянки без чітко позначених пішохідних переходів. За відсутності освітлення навіть дотримання правил дорожнього руху не завжди гарантує безпеку.

У таких умовах будь-яка помилка, як з боку водія, так і з боку пішохода, може мати серйозні наслідки.

Світловідбивачі: проста річ, що рятує життя

Світловідбиваючі елементи на одязі допомагають водієві побачити пішохода, фото LOOM

Світловідбивні елементи — один із найпростіших і водночас найефективніших способів зробити пішохода помітним у темряві. Вони дозволяють водієві побачити людину за десятки метрів, а не за кілька секунд до можливого зіткнення.

Йдеться не лише про спеціальні жилети чи браслети. Світловідбивач на рюкзаку, куртці, взутті або шапці вже суттєво підвищує шанси бути поміченим.

У ДСНС наголошують:

у сутінках темний одяг без флікерів помітний приблизно за 10 метрів;

світлий одяг — за 40 метрів;

світлий одяг разом зі світловідбивачами — до 150 метрів.

Ця різниця часто стає вирішальною, чи встигне водій зреагувати.

Як поводитися пішоходам у темний час доби

Правоохоронці та рятувальники нагадують: темрява на вулицях — це не лише проблема інфраструктури, а й виклик для особистої відповідальності.

Пішоходам радять:

переходити дорогу виключно у дозволених місцях;

носити світлий верхній одяг;

використовувати світловідбивні елементи (флікери) білого або лимонно-жовтого кольору розміром від 15 см²;

кріпити флікери на рухливих частинах тіла — зап’ястях, щиколотках, передпліччях, а також на рюкзаках і одязі з обох боків;

мати із собою заряджений телефон і ліхтарик;

за можливості переходити дорогу у групі людей;

допомагати літнім людям, батькам із візочками та людям з інвалідністю.

Пішохід також учасник дорожного руху і має дотримуватись правил

У патрульній поліції наголошують: пішоходи є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть відповідальність за власну безпеку так само, як і водії.

— Ми постійно наголошуємо, щоб у темну пору доби пішоходи одягали світлий одяг або позначали себе світловідбивними елементами, а під час переходу дороги використовували ліхтарики, щоб бути помітними для водіїв. Водночас закликаємо водіїв бути уважнішими, знижувати швидкість і пригальмовувати на потенційно небезпечних ділянках, — зазначив Віталій Душко.

Отже, в умовах, коли значна частина міста ввечері занурюється у темряву, відповідальність на дорозі фактично ділиться між усіма її учасниками. Водій не завжди може вчасно побачити пішохода, а пішохід оцінити, скільки часу потрібно авто для зупинки. Саме тому такі прості дії, як перехід дороги у визначених місцях, світлий одяг, флікери та уважність стають не рекомендацією, а необхідністю для безпечного пересування нічним Миколаєвом.

Над матеріалом працювали Максим Шмальдій та Анна Гакман, МикВісті



