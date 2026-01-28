Якими будуть вимкнення електрики 29 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:20, 28 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області 29 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1. 01:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30
Всього: 17 годин
- 1.2. 00:00 – 02:30; 05:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00
Всього: 17 годин
- 2.1. 00:00 – 00:30; 03:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00
Всього: 17 годин
- 2.2 00:00 – 01:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00
Всього: 17 годин
- 3.1 00:00 – 00:30; 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00
Всього: 18 годин
- 3.2. 00:00 – 03:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00
Всього: 17 годин
- 4.1. 00:00 – 04:30; 07:00 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00
Всього: 17 годин 30 хвилин
- 4.2. 00:00 – 04:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 23:30 – 00:00
Всього: 17 годин
- 5.1. 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00
Всього: 17 годин 30 хвилин
- 5.2. 00:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:00
Всього: 17 годин 30 хвилин
- 6.1. 00:00 – 02:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00
Всього: 18 годин
- 6.2 00:30 – 05:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30
Всього: 17 годин
Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.