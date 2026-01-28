Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
17:54, 28 січня, 2026
-
У Миколаївській області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Ранок.LIVE».
За його словами, у співпраці з урядом вдалося вирішити низку питань, що дозволяють збільшити виробництво електрики на місці.
— Ми зараз збільшуємо кількість електрики, когенерації, завдяки уряду, завдяки Юлії Свириденко. Ми там два питання вирішили, що можуть зараз привести до збільшення електрики на місці. При цьому це логічні питання, а не адміністративні: ми просто збільшимо кількість електрики, яку введемо в мережу, — пояснив він.
Очільник ОВА додав, що проблем із централізованим опаленням у Миколаєві наразі немає. Виняток становлять лише будинки з електричним опаленням та деякі дахові котельні без генераторів. Загалом тепло подається стабільно по всьому місту.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Люди зараз у 4,5 черзі, тобто приблизно 77% відключено і 23% зі світлом, — пояснив Віталій Кім.
Він уточнив, що на погодинні графіки відключень у області накладаються аварійні ремонти «Укренерго», через що світло подається дуже обмежено. Якщо ГАВ скасують, мешканці міста зможуть стабільно отримувати близько 5,5 години світла на добу.
Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що аварійні відключення світла наразі є необхідністю через ремонт підстанцій. Він також уточнив, що ситуація з електропостачанням має покращитися після запуску сонячної генерації.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.