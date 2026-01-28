Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше

Енергетика. Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаївській області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Ранок.LIVE».

За його словами, у співпраці з урядом вдалося вирішити низку питань, що дозволяють збільшити виробництво електрики на місці.

— Ми зараз збільшуємо кількість електрики, когенерації, завдяки уряду, завдяки Юлії Свириденко. Ми там два питання вирішили, що можуть зараз привести до збільшення електрики на місці. При цьому це логічні питання, а не адміністративні: ми просто збільшимо кількість електрики, яку введемо в мережу, — пояснив він.

Очільник ОВА додав, що проблем із централізованим опаленням у Миколаєві наразі немає. Виняток становлять лише будинки з електричним опаленням та деякі дахові котельні без генераторів. Загалом тепло подається стабільно по всьому місту.

— Люди зараз у 4,5 черзі, тобто приблизно 77% відключено і 23% зі світлом, — пояснив Віталій Кім.

Він уточнив, що на погодинні графіки відключень у області накладаються аварійні ремонти «Укренерго», через що світло подається дуже обмежено. Якщо ГАВ скасують, мешканці міста зможуть стабільно отримувати близько 5,5 години світла на добу.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що аварійні відключення світла наразі є необхідністю через ремонт підстанцій. Він також уточнив, що ситуація з електропостачанням має покращитися після запуску сонячної генерації.