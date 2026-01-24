«Ми навіть спрогнозувати не можемо», — Кім пояснив, чому ввели аварійні відключення світла на Миколаївщині

Очільник Миколаївської області військової адміністрації Віталій Кім, фото: «МикВісті»

Очільник Миколаївської області військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що наразі діють аварійні відключення світла, оскільки енергетики працюють над ремонтом підстанцій.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 24 січня, пишуть «МикВісті».

Віталій Кім нагадав, що ситуація за світлом погіршилась, оскільки росіяни обстрілюють енергетичну інфраструктуру.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Що зараз відбувається? Світла в нас мало через те, що росіяни нас атакують. Вони б'ють по генерації та по транспортуванню. І через це мережі перевантажені і в нас є відключення. Західній частині України трохи легше, тому що б'ють переважно по східним, південним та північним регіонам. Також, окрім планових відключень є аварійні графіки. Це коли щось ремонтується і вводяться додаткові відключення. Тут як кому пощастить. Ми навіть спрогнозувати не можемо. Але коли аварійно відключають світла — це з одного боку добре, тому що це означає, що щось десь ремонтується — якась велика підстанція. Є перспективи по покращенню., — сказав Віталій Кім.

Очільник ОВА каже, що ситуація з електропостачанням в області має покращитись, зокрема як запрацює сонячна генерація.

— Уряд і ми працюємо — по дві наради в день, є результати. Зараз пряма комунікація, уся бюрократія викинута. Є результати по Миколаївщині. Наприклад, вчора включили додаткову генерацію, ще 30 січня додатково включається, вирішуємо зараз з альтернативою. Думаю, ми відчуємо полегшення, коли запрацює наша сонячна генерація, — сказав Віталій Кім.

Однак він нагадав, що українська енергосистема є спільною для всієї країни, тож електрика розподіляється між регіонами пропорційно потребам.

— Але це не означає, що якщо ми додали 40 МВт, то в нас стане більше світла. Ми всі скидаємося в загальний «котел» і потім порівну роздається всім областям, які зараз сидять без світла. Тому в нас не буде краще, швидко, ніж у всіх. Тобто не зможу я зробити так, що у нас відключають 4 години світла, а десь відключають 18. Буде поступове покращення ситуації, — пояснив він.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

Читайте статтю «МикВісті»: «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».