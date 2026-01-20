Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

У Миколаєві через морози та відключення світла проблеми з опаленням. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві через морози та відключення електроенергії виникають проблеми з опаленням у школах, дитсадках та квартирах, а на деяких точках видачі води крани замерзають.

«МикВісті» зібрали коротко інформацію про те, яка зараз загальна ситуація у місті.

Школи самостійно вирішують, чи переходити на дистанційне навчання

Заступниця начальника управління освіти Миколаївської міської ради Світлана Макарова пояснила «МикВісті», що кожна школа сама вирішує, чи переходити на дистанційне навчання, чи залишатися у звичайному режимі.

— Освітній процес наразі відбувається очно або у змішаному форматі. Заклади, де виникають проблеми, можуть рішенням педагогічної ради змінити режим навчання і перейти на дистанційний формат, якщо це необхідно. Сьогодні кожен керівник разом зі своїм педагогічним колективом має право самостійно вирішувати це питання. На цей момент дистанційно навчається лише 38-й ліцей «Муніципальні колегії» через проблеми з температурним режимом. Решта шкіл працюють у звичайному форматі, дитсадки також функціонують у звичному режимі, — сказала Світлана Макарова.

Вона додала, що температура в класах має бути 18 градусів і вище, але в окремих кабінетах допускається 16 градусів і більше, а в дитсадках — 18 градусів і вище.



— Після відключення світла батареї ще близько трьох годин залишаються теплими, а потім поступово стають холоднішими. Однак коли в закладі перебувають діти та колектив, цього майже не відчувається. Найбільше проблема проявляється після вихідних, коли два дні ніхто не був у школі тоді холодно, коли діти приходять. Загалом температурний режим у класах нормальний, і ми тримаємо це питання під контролем. Якщо заклад вирішує перейти на дистанційне навчання, це їхнє право, — додала Світлана Макарова.

Школи самостійно вирішують, чи переходити на дистанційне навчання. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

Додамо, що деякі батьки скаржаться, що у класах діти змушені сидіти в куртках.

— За останній тиждень у школі дуже часто лунають повітряні тривоги. Діти майже постійно переривають навчання й змушені спускатися в укриття, фактично навчаються там. У нашій школі ситуація ускладнюється тим, що учні навчаються в головному корпусі, адже в корпусі для початкової школи укриття досі не доробили. Через це навчання триває лише три години — далі починається друга зміна. Але навіть за цей короткий час діти по кілька разів бігають в укриття. Окрім цього, останнім часом у школі холодно. Дитина розповідала, що в класі половина учнів сиділи просто в куртках, — розповіла Анастасія у коментарі «МикВісті».

Чи тепло у квартирах?

Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у коментарі «МикВісті» повідомив, що в Миколаєві облтеплоенерго опалює 1300 будинків, і близько 10 з них залишаються без тепла під час відключення електроенергії.

— У місті тепло, вода та електроенергія є, хоча частково бувають перебої. У 85% будинків котельні працюють безперервно, навіть за відсутності електропостачання. У Миколаєві налічується 1 300 будинків, які опалює Миколаївоблтеплоенерго. Проблеми спостерігаються лише в окремих 10 будинках через старе обладнання та застарілу систему, але в цілому 85–90% будинків постійно забезпечені теплом, — сказав Микола Логвінов.

Проте деякі скарги від містян надходять. Зокрема, у Facebook-групі Contact Center при Миколаївській міській раді.

Скарги щодо опалення при відключенні світла, скриншот з Facebook-групи Contact Center при Миколаївській міській раді

— Всі будинки більш-менш прогріваються. За даними нашої теплової інспекції, скарг на температуру нижче 17 градусів ще не було – це мінімальна температура. Я розумію, що люди хочуть, щоб батареї були гарячими цілодобово, але такого немає змоги забезпечити, особливо в старих котельнях у підвалах, — пояснив Микола Логвінов.

Миколаїв, фото: Світлана Коваль

Точки видачі води

Микола Логвінов у коментарі «МикВісті» розповів, що на балансі облтепло 28 точок питної води працюють постійно.

— 28 точок працюють постійно, навіть під час відключень електроенергії. Решта функціонують за графіком ГВП. Кожного разу, коли змінюється графік, ми оновлюємо інформацію на Facebook про те, які точки працюють. 28 точок працюють цілодобово, решта за графіком ГВП, — сказав Микола Логвінов.

Замерзлі крани на одному з пунктів безоплатної видачі питної води у Миколаєві, 19 січня. Фото: МикВісті

Отже, 28 пунктів видачі води, які працюють незалежно від відключень світла:

Інгульський район:

пров. Полярний, 2-к

вул. Миколаївська, 34-б

вул. Миколаївська, 5-а

вул. Херсонське шосе, 40-к

вул. Передова, 69-к

вул. Космонавтів, 144-к

Заводський район:

вул. Генерала Олекси Алмазова, 51-а

вул. Генерала Олекси Алмазова, 20-а

вул. Біла, 71

вул. Дачна, 7-б

вул. Курортна, 11-а

Корабельний район:

просп. Корабелів, 2-а

просп. Богоявленський, 325/4

вул. Самойловича, 30-д

вул. Медиків, 8-к

вул. Рибна, 1-і

Центральний район:

вул. Ігоря Бедзая, 215-д

просп. Центральний, 267

просп. Героїв України, 13-г

просп. Героїв України, 21-а

просп. Героїв України, 79-г

просп. Героїв України, 91-к

вул. Архітектора Старова, 10-к

вул. Малко-Тирнівська, 1-а

Додамо, що загалом на балансі облтепло перебуває 79 точок.

Жителі міста набирають воду на пункті безоплатної видачі 19 січня. Фото: МикВісті

Ще одна проблема — через морози та відключення електроенергії деякі точки видачі води працюють з перебоями: крани замерзають, і люди не завжди можуть набрати воду. На нестабільну роботу безоплатних точок видачі води мешканці скаржаться вже понад тиждень.

Точки видачі води, які належать ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», зазвичай розміщені на бойлерних, де вода підігрівається від приміщень. Саме тому вони працюють стабільніше, і містянам радять користуватися насамперед ними.

Один з пунктів безоплатної видачі питної води у Миколаєві, 20 січня. Фото: МикВісті

Додамо, що також у Миколаєві працює 24 пункти видачі питної води на базі ДЕЗ «Пілот»:

вул. Садова, 31/2

вул. Марка Кропивницького, 22а

вул. Гарнізонна, 10

вул. Бохонка, 11а

вул. 1 Слобідська, 42

вул. Морехідна, 10а

вул. Вадима Благовісного, 6

вул. Знаменська, 2Б

вул. 9 Повздовжня, 10

вул. Архітектора Старова, 6г

вул. Адміральська, 24

вул. Ігоря Бедзая, 114

провулок Парусний, 3

вул. Віталія Бохонка, 30

вул. Лазурна, 48

вул. Океанівська, 9

вул. Айвазовського, 8

вул. Рекордна, 69а

вул. Марка Кропивницького, 147а

вул. Кузнецька, 5

вул. Океанівська, 38

Бузький бульвар, 1в

вул. Озерна, 13

вул. Гарнізонна, 13 (Велика Корениха)

Графік розвозу води трамваєм та тролейбусом за посиланням.

Додамо, що завтра, 21 січня, синоптики прогнозують сильний холод у Миколаївській області. Вночі температура опуститься до −8 до −13 °C, а вдень повітря прогріється лише до −3 до +2 °C. У Миколаєві вночі очікується −9 до −11 °C, вдень — 0–2 °C. Місцями можливий туман і ожеледиця на дорогах, вітер південний 5–10 м/с, опадів не прогнозують.