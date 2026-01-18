У Миколаєві працює 24 пункти видачі питної води: адреси
- Анна Гакман
11:22, 18 січня, 2026
У Миколаєві працює 24 пункти видачі питної води.
Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, через морози вода в кранах та трубах може замерзати, тому працівники виїжджають для розморожування.
Отже, працюють наступні пункти видачі води ДЕЗ «Пілот»:
вул. Садова, 31/2
вул. Марка Кропивницького, 22а
вул. Гарнізонна, 10
вул. Бохонка, 11а
вул. 1 Слобідська, 42
вул. Морехідна, 10а
вул. Вадима Благовісного, 6
вул. Знаменська, 2Б
вул. 9 повздовжня, 10
вул. Архітектора Старова, 6г
вул. Адміральська, 24
вул. Ігоря Бедзая, 114
провулок Парусний, 3
вул. Віталія Бохонка, 30
вул. Лазурна, 48
вул. Океанівська, 9
вул. Айвазовського, 8
вул. Рекордна, 69а
вул. Марка Кропивницького, 147а
вул. Кузнецька, 5
вул. Океанівська, 38
Бузький бульвар, 1в
вул. Озерна, 13
вул. Гарнізонна, 13 (Велика Корениха)
Зазначимо, що графік розвозу води трамваєм та тролейбусом за посиланням.
— Важливо, що розвіз води електротранспортом напряму залежить від наявності електроенергії. Просимо поставитись до цього з розумінням, — додав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, у Миколаєві під час блекауту лише 42 зі 114 пунктів видачі очищеної води мають технічну можливість працювати.
Як повідомив директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий, на балансі підприємства перебувають 114 пунктів видачі води та 41 свердловина.
