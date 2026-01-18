 24 пункти видачі питної води у Миколаєві: список

  • неділя

    18 січня, 2026

  • -7.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -7.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві працює 24 пункти видачі питної води: адреси

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВАТочка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві працює 24 пункти видачі питної води.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, через морози вода в кранах та трубах може замерзати, тому працівники виїжджають для розморожування.

Отже, працюють наступні пункти видачі води ДЕЗ «Пілот»:

  • вул. Садова, 31/2

  • вул. Марка Кропивницького, 22а

  • вул. Гарнізонна, 10

  • вул. Бохонка, 11а

  • вул. 1 Слобідська, 42

  • вул. Морехідна, 10а

  • вул. Вадима Благовісного, 6

  • вул. Знаменська, 2Б

  • вул. 9 повздовжня, 10

  • вул. Архітектора Старова, 6г

  • вул. Адміральська, 24

  • вул. Ігоря Бедзая, 114

  • провулок Парусний, 3

  • вул. Віталія Бохонка, 30

  • вул. Лазурна, 48

  • вул. Океанівська, 9

  • вул. Айвазовського, 8

  • вул. Рекордна, 69а

  • вул. Марка Кропивницького, 147а

  • вул. Кузнецька, 5

  • вул. Океанівська, 38

  • Бузький бульвар, 1в

  • вул. Озерна, 13

  • вул. Гарнізонна, 13 (Велика Корениха)

Зазначимо, що графік розвозу води трамваєм та тролейбусом за посиланням.

— Важливо, що розвіз води електротранспортом напряму залежить від наявності електроенергії. Просимо поставитись до цього з розумінням, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві під час блекауту лише 42 зі 114 пунктів видачі очищеної води мають технічну можливість працювати.

Як повідомив директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий, на балансі підприємства перебувають 114 пунктів видачі води та 41 свердловина.

Останні новини про: Вода у Миколаєві

Сєнкевич: Миколаїв фактично купує воду з нового водогону, й це може вплинути на тариф, бо держава встановила лічильник в кінці труби
«Водогін дасть місту воду по 7 гривень», — Кім вважає реалізацію проєкту одним із найуспішніших своїх кейсів
У Миколаєві працює 28 пунктів видачі води на базі облтеплоенерго
Реклама
Читайте також:
новини
«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Анна Гакман
новини
Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Анна Гакман
новини
У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вода у Миколаєві

У Миколаєві працює 28 пунктів видачі води на базі облтеплоенерго
«Водогін дасть місту воду по 7 гривень», — Кім вважає реалізацію проєкту одним із найуспішніших своїх кейсів
Сєнкевич: Миколаїв фактично купує воду з нового водогону, й це може вплинути на тариф, бо держава встановила лічильник в кінці труби

У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни

У Миколаєві працює 28 пунктів видачі води на базі облтеплоенерго

«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський