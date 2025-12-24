 42 точки видачі очищеної води у Миколаєві готові працювати під час блекаутів: список

Клуб

У Миколаєві під час блекауту працюють менше половини пунктів видачі води

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВАТочка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві під час блекауту лише 42 зі 114 пунктів видачі очищеної води мають технічну можливість працювати.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий під час прямого ефіру, пишуть «МикВісті».

За його словами, на балансі підприємства перебувають 114 пунктів видачі води та 41 свердловина.

— Ми займаємося очищенням води, щоб містяни могли її споживати. На балансі підприємства — 114 пунктів видачі води та 41 свердловина. Обслуговуємо їх власними силами, за кошти громади міста, а також за підтримки міжнародних організацій. Усе необхідне для роботи ми маємо, і ця робота здійснюється. Всі в місті знають про ситуацію, зокрема щодо електроенергії. Ми не стоїмо осторонь і долучені до забезпечення жителів міста очищеною водою під час блекаутів. Зокрема, 42 пункти видачі мають технічну можливість працювати автономно, і ця можливість активно застосовується, щоб видавати питну воду навіть під час відключень електроенергії, — сказав Ігор Головатий.

Адреси пунктів видачі очищеної води, де мешканці можуть отримати воду під час відключень електроенергії:

Корабельний район:

  • пр. Корабелів, 4а

  • вул. Глінки, 7а

  • вул. Океанівська, 42

  • пр. Корабелів, 22

  • вул. Рибна, 4

  • вул. Торгова, 72

  • вул. Космодем'янської, 12а

  • вул. Знаменська, 2Б

Інгульський район:

  • вул. Казарського, 1

  • вул. Чайковського, 24

  • пр. Миру, 13А

  • вул. Китобоїв, 3

  • вул. Театральна, 41

  • вул. Електронна, 73

  • вул. Космонавтів, 138А

  • вул. О. Янати, 70

Центральний район:

  • вул. Артилерійська, 7

  • вул. Шевченка, 38

  • вул. Колодязна, 41

  • вул. Ігоря Бедзая, 80

  • вул. Ігоря Бедзая, 118А

  • вул. 1-а Екіпажна, 4

  • провулок Обереговий, 1

  • вул. Втората, 34

  • пр. Героїв України, 85а

  • пров. Парусний, 3

  • вул. Архітектора Старова, 6-Г

Заводський район:

  • вул. Олега Григор'єва, 6А

  • вул. Бузький бульвар, 1В

  • вул. Генерала Олекси Алмазова, 79

  • вул. Озерна, 13

  • вул. Озерна, 33А

  • вул. Біла, 72А

  • вул. Озерна, 5В

  • вул. Лазурна, 48

  • вул. Лазурна, 46 (Велика Корениха)

  • вул. Гарнізонна, 10

  • вул. Корабелів, 6

  • вул. Кузнецька, 5

  • вул. Защука, 2-А

  • вул. Садова, 31/2

Нагадаємо, у Миколаєві після відновлення подачі питної води через водогін влада планує припинити безкоштовне забезпечення населення через мережу точок видачі, однак частину з них можуть залишити як резерв.

Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Останні новини про: точки доступу води

У січні миколаївці набрали майже 10 млн літрів води в точках безкоштовної видачі
«Миколаївоблтеплеонерго» щомісяця видає близько 10 млн літрів безкоштовної питної води
За місяць миколаївці набрали в бюветах 8,5 млн літрів очищеної питної води
