У Миколаєві під час блекауту працюють менше половини пунктів видачі води

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві під час блекауту лише 42 зі 114 пунктів видачі очищеної води мають технічну можливість працювати.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий під час прямого ефіру, пишуть «МикВісті».

За його словами, на балансі підприємства перебувають 114 пунктів видачі води та 41 свердловина.

— Ми займаємося очищенням води, щоб містяни могли її споживати. На балансі підприємства — 114 пунктів видачі води та 41 свердловина. Обслуговуємо їх власними силами, за кошти громади міста, а також за підтримки міжнародних організацій. Усе необхідне для роботи ми маємо, і ця робота здійснюється. Всі в місті знають про ситуацію, зокрема щодо електроенергії. Ми не стоїмо осторонь і долучені до забезпечення жителів міста очищеною водою під час блекаутів. Зокрема, 42 пункти видачі мають технічну можливість працювати автономно, і ця можливість активно застосовується, щоб видавати питну воду навіть під час відключень електроенергії, — сказав Ігор Головатий.

Адреси пунктів видачі очищеної води, де мешканці можуть отримати воду під час відключень електроенергії:

Корабельний район:

пр. Корабелів, 4а

вул. Глінки, 7а

вул. Океанівська, 42

пр. Корабелів, 22

вул. Рибна, 4

вул. Торгова, 72

вул. Космодем'янської, 12а

вул. Знаменська, 2Б

Інгульський район:

вул. Казарського, 1

вул. Чайковського, 24

пр. Миру, 13А

вул. Китобоїв, 3

вул. Театральна, 41

вул. Електронна, 73

вул. Космонавтів, 138А

вул. О. Янати, 70

Центральний район:

вул. Артилерійська, 7

вул. Шевченка, 38

вул. Колодязна, 41

вул. Ігоря Бедзая, 80

вул. Ігоря Бедзая, 118А

вул. 1-а Екіпажна, 4

провулок Обереговий, 1

вул. Втората, 34

пр. Героїв України, 85а

пров. Парусний, 3

вул. Архітектора Старова, 6-Г

Заводський район:

вул. Олега Григор'єва, 6А

вул. Бузький бульвар, 1В

вул. Генерала Олекси Алмазова, 79

вул. Озерна, 13

вул. Озерна, 33А

вул. Біла, 72А

вул. Озерна, 5В

вул. Лазурна, 48

вул. Лазурна, 46 (Велика Корениха)

вул. Гарнізонна, 10

вул. Корабелів, 6

вул. Кузнецька, 5

вул. Защука, 2-А

вул. Садова, 31/2

Нагадаємо, у Миколаєві після відновлення подачі питної води через водогін влада планує припинити безкоштовне забезпечення населення через мережу точок видачі, однак частину з них можуть залишити як резерв.