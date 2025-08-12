Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Зустріч посла Данії в Україні Оле Егберг Міккельсена з мером Олександром Сєнкевичем на підприємстві "Миколаївелектротранс". Фото: МикВісті

У Миколаєві після відновлення подачі питної води через водогін влада планує припинити безкоштовне забезпечення населення через мережу точок видачі, однак частину з них можуть залишити як резерв.

Про це сказав міський голова Олександр Сєнкевич під час зустрічі з послом посла Данії в Україні Оле Егберг Міккельсеном, пишуть «МикВісті».

Перебуваючи на підприємстві «Миколаївелектротранс», посол оглянув оновлену точку видачі безкоштовної води на базі КП, а також поцікавився у мера, яка їх подальша доля, у разі відновлення питної води по місту.

Міський голова зокрема розповів, що система безкоштовної роздачі води коштує місту близько 600 мільйонів гривень на рік. Зараз робота пунктів забезпечується за підтримки міжнародних організацій, однак без цього фінансування місто не зможе їх утримувати.

— Щоб забезпечити людей водою в місті Миколаїв, ми витрачаємо близько 600 мільйонів на рік, це величезна сума грошей. На громадський транспорт, як ви щойно чули, ми витрачаємо 440. Тож на водопостачання ми витрачаємо багато грошей. Можливо ми лишимо точки видачі. Зараз ми утримуємо їх за підтримки наших різних міжнародних організацій. Але як тільки вони перестануть це фінансувати, ми не зможемо продовжувати їх роботу. Але ми будемо підтримувати їх у майбутньому, щоб вони були, як план Б на випадок, якщо у нас знову не буде води. По-друге, деякі з точок будуть обладнані для платної видачі води. Вони зможуть забезпечувати людей водою за гроші. Тому що багато людей будуть користуватись водою з водозабірних пунктів, навіть якщо у нашому місті буде вода хорошої якості, бо все одно туди будуть ходити, — зазначив мер.

Послу Данії в Україні показали, як працює оновлена точка видачі води. Фото: МикВісті

Водночас директор КП «Миколаївелектротранс», яке нині роздає воду по місту, підкреслив, що після запуску нового водогону підприємство не роздаватиме воду безкоштовно — свердловини використовуватимуться лише для внутрішніх потреб.

— Підприємство не буде роздавати безкоштовно воду. Свердловина буде для забезпечення внутрішніх потреб підприємства. Люди матимуть воду у домівках очищену, чисту, — сказав він.

Як відомо, 30 липня у систему нового Миколаївського водогону розпочали подачу води. У другій половині серпня вода має з'явитися в кранах містян.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин. Ще під час конференції у Берліні у 2024 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава. А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості». А також показали фото будівництва нового водогону.

Потрібні ще очисні води

Хоча новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.